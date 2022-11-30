Синоптик Леус: ночь с 29 на 30 ноября в Москве стала самой морозной в этом сезоне

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала сезона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувшей ночью в Москве зафиксировали первый «переход» за отметку в минус 10 градусов. В итоге она стала самой холодной с начала сезона, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В Москве прошедшей ночью минимальная температура воздуха составила -11,9, что стало самым низким показателем с начала холодного сезона года. В других районах столицы температура менялась от минус 8,6 градуса на Балчуге до минус 13,5 в Бутово. В Новой Москве морозы были еще сильнее, до -15,4 в Михайловском.

В Московской области температурный рекорд зарегистрировали в Электростали. Там температура воздуха составила 18,3 градуса ниже нуля. Также Михаил Леус отметил, что в соседнем регионе, Владимирской области, температура понизилась почти до -20.

Напомним, о том, что температура в столице впервые с начала холодов будет ниже отметки в минус 10 градусов, писал ранее KP.RU. Также сообщалось, что в следующие несколько дней морозы будут усиливаться.