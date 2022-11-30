Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду и до минус 7 градусов 30 ноября

Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду и до минус семи градусов 30 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 30 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице будет в диапазоне 5-7 градусов мороза.

Скорость порывов ветра составит 3-8 метров в секунду, направление юго-восточное. Атмосферное давление в городе продолжит повышаться и зафиксируется на отметке в 768 миллиметров ртутного столба.

Ночью на 1 декабря прогнозируют 11-13 градусов ниже нуля. Характер погоды не изменится, все остальные показатели дублируют дневные.

Как писал KP.RU, до 11:00 четверга, 1 декабря, в Москве будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. О наледях на дорогах сообщили и в Гидрометцентре России.

Также ранее сообщалось, что прошедшая ночь стала самой холодной в этом сезоне. В Москве зафиксировали температуру в -11,9, а в некоторых районах — до -15,4 градуса.