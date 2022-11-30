Диетолог Стародубова рассказала о правильном рационе для желающих забеременеть

Диетолог рассказала про правильный рацион при планировании беременности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова рассказала «Мосленте», какие советы актуальны женщинам, планирующим беременность.

Как подчеркнула специалист, еще до самого зачатия важно выстроить нормальный режим дня, ввести в привычку физическую активность и хорошо питаться: рацион должен быть нормализированным по энергетической ценности и составу всех питательных веществ. Нужно потреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Естественно, на этом этапе уже нужно полностью отказаться от курения и употребления алкоголя.

Женщинам с избыточной или недостаточной массой тела стоит заняться своим состоянием. В противном случае у первых могут быть осложнения беременности и родов, а также есть риск, что дети также будут склонны к ожирению.

Низкая масса тела грозит дефицитом витаминов, электролитными нарушениями, проблемами с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом. Дефицит микроэлементов у будущей матери во время беременности негативно сказывается на здоровье ребенка.

Антонина Стародубова отметила, что ВОЗ рекомендует прием некоторым витаминных комплексов. Например, фолиевую кислоту. Ее начинают пить не менее чем за 3 месяца до наступления беременности и на протяжении начала беременности. Назначать все добавки должен врач. Ранее KP.RU рассказал, какой продукт помогает согреваться зимой по мнению диетологов.