В Москве демонтировали незаконные ограждения длиной с Бульварное кольцо

Фото: Иван МАКЕЕВ

На столичных улицах нередко появляются непонятно откуда взявшиеся заборы, шлагбаумы и другие самовольно установленные ограждения. Пешеходам не пройти и машинам не проехать. Такие сооружения отслеживает Госинспекция по недвижимости, поскольку их размещение должно быть оформлено по закону так же, как строительство недвижимости. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, при отсутствии правоустанавливающих документов, самовольное ограждение участка становится земельно-имущественным нарушением.

«Всего с января по октябрь 2022 года в столице было ликвидировано 510 незаконных ограждений, - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Их длина составила 9,5 километра, что сопоставимо с протяженностью Бульварного кольца».

Больше всего таких нарушений устранили в Юго-Восточном округе столицы – 77 (15% от всех выявленных фактов). В Центральном, Северном и Восточном округах снесли по 66 стихийных ограждений.

Инспекторам помогают наводить порядок в городе в том числе и сами горожане. На закрывающие проезд незаконные заборы и шлагбаумы жалуются в Госинспекцию жители соседних с ними домов, а также собственники нежилых помещений. Желающие могут сообщить в чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram о незаконных шлагбаумах, парковках и фактах самозахвата земель.