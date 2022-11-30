Пункты сбора новогодних подарков детям из зоны СВО откроются в парках столицы 1 декабря

Сообщение о том, что все желающие смогут принести в пункты сбора подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов России распространила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«На 48 площадках столицы откроются штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». В них можно будет передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и открытки с добрыми пожеланиями участникам и семьям участников специальной военной операции. Принести игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы могут все желающие до 8 января 2023 года», - отметили в пресс-службе.

Представитель комитета пояснил, что военнослужащим можно будет передать теплые вещи, гигиенические наборы и сладости.

«С 1 декабря 21 штаб «Москва помогает» начнет работать в Парке Горького, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Красная Пресня» и других, а также в саду имени Баумана и «Эрмитаж». С 9 декабря передать подарки малышам можно будет на 19 ярмарочных и праздничных площадках зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество». Еще восемь пунктов сбора откроется 23 декабря», - заявили в пресс-службе.

Праздничные штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» будут открыты во всех округах столицы ежедневно с 10:00 до 19:00.

Волонтеры помогут работе пунктов сбора. Добровольцы станут принимать подарки, проверять сроки годности, целостность упаковки и готовить их к дальнейшей транспортировке.