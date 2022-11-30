Изготавливавший оружие и боеприпасы мужчина задержан в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Москвы задержала в квартире на Большой Филевской улице подпольного оружейника. Его подозревают в незаконном изготовлении оружия и хранении его частей, а также боеприпасов, сообщает МВД Медиа.

- Во время обследования квартиры злоумышленника, расположенной в доме на Большой Филёвской улице, были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с патронами, гильзами, пулями, затвором и банка с сыпучим веществом серого цвета массой 12,7 г., - уточняется в сообщении.

Как выяснилось, в арсенале москвича нашли 26 самодельных патронов калибра 9 мм, затвор спортивно-охотничьей винтовки и емкость с 12,7 грамма бездымного пороха. Помимо этого полицейские нашли средства для создания боеприпасов и переделки оружия.

Уголовное дело возбудили по статьям о незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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