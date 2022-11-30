Главный архитектор Москвы: промзоны «МиГа» и «Москвича» могут реорганизовать

Территории расположенного в Беговом районе Москвы завода «МиГ» и завода «Москвич» в Текстильщиках могут быть реорганизованы. Фото: mos.ru

Территории расположенного в Беговом районе Москвы завода «МиГ» и завода «Москвич» в Текстильщиках могут быть реорганизованы, заявил в интервью ТАСС главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

- Это очень интересное место, которое ждет своего часа. Это большая территория и практически центр города, - отметил Кузнецов по поводу первого объекта.

Он добавил, что реорганизация может коснуться и промзоны «Москвича», которая примыкает к Южному порту. Также в планы на ближайшие годы могут включить реконструкцию гостиницы «Мир».

Главный архитектор столицы отметил, что выдвигать конкретные планы пока невозможно, так как текущая ситуация крайне изменчива, в связи с чем могут измениться и дальнейшие стратегии столицы по реализации архитектурных проектов.

Ранее KP.RU сообщил, что мэр столицы Сергей Собянин утвердил планы комплексного развития четырёх бывших промзон в разных районах Москвы. Эта реорганизация создаст больше 9 тысяч рабочих мест.