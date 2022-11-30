Багреева: Москва работает над ключевыми направлениями поддержки экономики в будущем

Фото: Мария Багреева на ежегодном форуме бизнес-омбудсмена Москвы / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

На проводимом в столице втором ежегодном форуме бизнес-омбудсмена Москвы одной из тем дискуссий ожидаемо стала сложившаяся ситуация в экономике. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила на форуме о положительной динамике всех ключевых макроэкономических показателей столицы. С помощью своей устойчивой диверсифицированной структуры, оперативных и актуальных мер государственной поддержки экономика Москвы с успехом выдерживает санкционное давление. Как сообщила столичный министр, диверсифицированная экономика города и комплекс антикризисных программ позволил увеличить индекс производства в обрабатывающих отраслях с января по сентябрь этого года на 9,2 процента, если сравнивать с теми же месяцами годом ранее, на протяжении всего года сохраняется положительная динамика сферы торговли и услуг, зарегистрированная безработица находится на рекордно низком уровне 0,42 процента.

«Таким образом, на сегодняшний момент большинство организаций в городе адаптировались к тем изменениям, которые произошли в экономике», - отметила Мария Багреева.

Стабилизации экономики способствовали федеральные и региональные меры поддержки. Москва принимала активное участие в разработке антикризисного плана Правительства России. Каждый из этих комплексов мер служит эффективным дополнением друг друга. Они позволили расширить охват потребителей, оказывая своевременно и точечно необходимую бизнесу поддержку.

План по повышению устойчивости экономики столицы в условиях санкций включает в себя различные программы помощи на общую сумму более 100 миллиардов рублей. Причем около половины этой суммы идёт на поддержку бизнеса. В то же время пока сохраняются сложности в некоторых секторах экономики. Поэтому город нуждается в дополнительной поддержке в трех ключевых направлениях. Подробнее о них рассказала Мария Багреева. Сюда входят:

- перезапуск инвестиционного цикла. Для этого власти проведут анализ действующих программ помощи, запросы бизнеса и перейдут от программы льготного кредитования на пополнение оборотного капитала к субсидированию ставок на инвестиционное развитие, закупку оборудования, строительство, реализацию проектов импортозамещения. Тестированием таких программ уже заняты Правительство Москвы совместно с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства;

- поддержка платежеспособного спроса. При этом в первую очередь речь идёт об удержании реальных доходов горожан, что станет возможно благодаря бюджету Москвы. В нем, например, уже учтена 10-процентная индексация социальных выплат;

- повышение внутренней эффективности бизнеса. Здесь главный инструмент - национальный проект «Производительность труда». Город организует для столичных предприятий бесплатные консультации по повышению эффективности и оптимизации производственных и внутренних бизнес-процессов.

«Сегодня в проекте участвуют уже около 80 московских компаний, - уточнила Мария Багреева. - Часть из них завершила полный курс обучения, который позволил им примерно на треть сократить время производства продукции и увеличить выработку на 40 процентов. Это свидетельствует об эффективности мероприятий национального проекта».