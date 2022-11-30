Одиннадцать юных героев Московской области стали победителями премии «Герои нашего времени»

День юного героя отмечается в Московской области 29 ноября. По традиции в этот день проходит награждение несовершеннолетних жителей региона, которые отличились тем, что совершили героические поступки и спасли человеческие жизни. Этот год исключением не стал. Сегодня в Музее Зои Космодемьянской чествовали храбрецов со всего Подмосковья. Ребята стали обладателями медалей «Юный герой». Эта награда учреждена Всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России» в 2018 году. Также на торжестве подводились итоги премии «Герои нашего времени» по номинации «Юный герой» за совершение героических поступков, за проявление храбрости и мужества в сложной ситуации. Эта премия учреждена в текущем году областным отделением МГЕР и проводится при поддержке Росмолодёжи, Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Основное награждение лауреатов премии состоялось 27 ноября, а чествование победителей в номинации «Юный герой» специально отложили до сегодняшнего торжества.

Награды за спасение утопающих получили Василиса Фомичёва, Александра Боровикова, Александр Горелов, София Филиппова, Александр Трунов и Павел Новожилов. Ещё один герой – Шохрух Эргашев – оказал медицинскую помощь сверстнику, получившему ножевое ранение. Награду также получил Егор Алексеев, который вовремя заметил возгорание травы и до приезда огнеборцев тушил пламя, чтобы не допустить его перехода на жилые дома. Отмечен подвиг Артёма Шулапова, спасшего родных из огня.

«Спал на первом этаже дома и среди ночи почувствовал резкий запах гари. Вовремя среагировал, помог выбраться из огня маме и брату, вынес сестрёнку. Себя героем не считаю, так как иначе не мог поступить. Речь шла о спасении родных и я сделал то, что должен был», – рассказал Артём.

По словам депутата Государственной Думы, руководителя Московского областного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Александра Толмачёва, тех, кто сегодня получил награды, объединяет не только совершение храброго поступка, но и добрые сердца, скромность.

«Сами герои считают – каждый бы поступил также, оказавшись в той же ситуации, что и они. Возможно, об этих подвигах никто бы не узнал. Но мы ставим перед собой задачу говорить о юных героях во всеуслышание, чтобы они становились примером для сверстников. Поэтому «Молодая Гвардия» учредила специальную медаль, ежегодно организовывает тематические форумы, подготовила поучительные произведения – фильм «Не время для героизма» и книгу «Тайная жизнь юных героев». А в этом году подмосковное отделение МГЕР учредило премию «Герои нашего времени», где есть номинация для юных героев. Премия станет ежегодной», – сказал вручавший награды депутат Государственной Думы, руководитель Московского областного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Александр Толмачёв.

Также на церемонии прошло награждение родителей, воспитавших юных храбрецов.

Для гостей состоялась экскурсия по музейному комплексу, а детская творческая театральная студия «Новое поколение» представила постановку спектакля «Детство и юность Зои и Шуры» о Зои и Александре Космодемьянских.