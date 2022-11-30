Памятник Туполеву установили в Москве к 100-летию основанного им конструкторского бюро

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«Андрей Николаевич учился, жил и работал в Москве, — напомнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами. Сегодня дело великого инженера продолжает конструкторское бюро, носящее его имя. На территории предприятия памятник и установлен».

Монумент изготовлен из бронзы, представляет собой скульптурное изображение Андрея Туполева с чертежом, свернутым в рулон. Памятник находится на треугольном постаменте, на заднем плане — контур уникального сверхзвукового самолета Ту-144. В церемонии открытия приняли участие коллеги и родственники авиаконструктора, представители общественных и научных организаций, столичных и федеральных органов власти.

«100-летие ОКБ Туполева — это наш общий большой праздник. Андрей Николаевич Туполев и коллектив КБ его имени всегда олицетворяли движение отечественного авиастроения вперед, во многом определяли его будущее, — заявил генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Юрий Слюсарь.

Напомним, Андрей Туполев (1888–1972) — советский ученый и авиаконструктор, член Академии наук СССР, лауреат множества государственных наград. Под его руководством спроектировано более 300 типов воздушных судов, в том числе первый отечественный реактивный гражданский самолет Ту-104 и первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. Туполев воспитал целый ряд выдающихся авиационных конструкторов, в числе которых — Владимир Петляков, Павел Сухой, Михаил Миль. С 2018 года имя Андрея Туполева носит московский аэропорт Внуково.