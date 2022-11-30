Новый музей и памятник авиаконструктору Туполеву открыли в Москве

30 ноября в Москве торжественно открыли памятник авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполеву, а также новый музей опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Туполева. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

30 ноября в Москве торжественно открыли памятник авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполеву, а также новый музей опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Туполева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Он стал первым монументом в память авиаконструктора, который открыли в столице России. Это ростовая фигура Андрея Николаевича с силуэтом взлетающего самолёта Ту-144. Её установили рядом со зданием ОКБ на набережной академика Туполева в сквере, также носящем имя авиаконструктора.

Церемонию приурочили к 100-летию конструкторского бюро ПАО «Туполев». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Музей ОКБ же открылся после масштабной реконструкции. Теперь это современная интерактивная выставка, где присутствуют как физические артефакты авиастроения, так и множество мультимедийных данных, с которыми смогут ознакомиться посетители. Здесь можно увидеть модели знаменитых самолётов, созданных Туполевым, личные вещи авиаконструктора, послушать его голос в записи и многое другое.

Всего за время работы Туполева было спроектировано больше 300 видов разных самолётов, как гражданских так и военных. При этом на 78 из них были установлены мировые рекорды.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве с 29 ноября открыли онлайн-экскурсии по масштабному, детализированному макету столицы.