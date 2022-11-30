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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:36

На заводе «Москвич» объяснили, что означает цифра «3» в названии нового кроссовера

В дальнейшем все модели, сошедшие с конвейера перезапущенного завода, будут иметь цифру в названии
Ирина РЕБРИКОВА
Все последующие модели тоже будут иметь цифровой индекс в названии

Все последующие модели тоже будут иметь цифровой индекс в названии

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Представители завода «Москвич» рассказали, почему в название первого серийного автомобиля добавили цифру «3». Тройка в названии новой модели «Москвича» значит размер и старшинство в модельном ряду, говорится в Телеграм-канале предприятия.

- Также в зависимости от версии модели в названии может быть дополнительный символ. Например, буква «е» - это электромобиль, - уточняется в сообщении компании.

Все последующие модели «Москвича» тоже будут носить названия с цифровым индексом.

Как сообщал KP.RU ранее, серийная сборка нового кроссовера «Москвич 3» началась 23 ноября 2022 года. Первые 50 тысяч автомобилей произведут в следующем году, часть из них пойдет на обновление парка каршеринга в столице. Цена нового авто может составить 1,6-2 миллиона рублей. Также KP.RU рассказал о характеристиках нового отечественного авто.