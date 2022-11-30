Бронзовую статую киргиза стоимостью 800 тысяч рублей похитили из Гостиного двора в Москве

К поискам дорогой статуэтки подключилась полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В московском Гостином дворе во время проведения Российского антикварного салона с 23 по 27 ноября бесследно пропала изготовленная еще в конце XIX века бронзовая статуэтка «Киргиз с арканом». Стоимость работы скульптора Евгения Лансере оценивают в 800 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Предмет искусства выставлялся вместе с другими скульптурами в составе экспозиции галереи «Старинные подарки». Статуэтка входила в собрание этой галереи.

- Демонтаж команда галереи начала с переноса мелкой пластики: тогда стало понятно, что одной из собрания скульптур, украшавших кабинетный диван, нет на месте, - цитирует агентство источник.

Представители галереи обратились за помощью в правоохранительные органы, но пока выяснить судьбу бронзовой статуэтки не удалось.

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