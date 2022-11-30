Бастрыкин лично выслушал обращения жителей Москвы и других российских областей

Бастрыкин пообщался с жителями Москвы и других российских областей по видеосвязи Фото: REUTERS

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл личный приём граждан в формате видеоконференции, выслушав их обращения по поводу различных происшествий, случившихся на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом пишет пресс-служба СК РФ.

Так, из Москвы к Бастрыкину обратилась женщина, отец которой погиб в мае 2021 года. Он находился в лодке, в Баренцевом море, когда та столкнулась с сухогрузом в районе Малого Оленьего острова. Главе СК доложили о ходе расследования по этому уголовному делу (ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации), было поручено ускорить работу следствия.

Из Подмосковья обратился представитель группы местных жителей, родственники которых погибли в период с 2017 по 2021 годы на железнодорожном переходе станции Купавна Горьковского направления МЖД. Жители указывают на то, что переход нерегулируемый и опасный, но их обращения в органы власти якобы игнорируют.

Также обращался бывший матрос из Калининградской области, который повредил руку из-за несчастного случая в Охотском море в 2020 году. Конечность пришлось ампутировать, и заявитель уверяет, что врачи могли успеть спасти его руку, если бы капитан и врач судна правильно исполняли инструкции, соответствующие таким инцидентам.

Бастрыкин отчитал подчинённых за некачественную работу и поручил провести служебную проверку по каждому случаю, с которым к нему обратились заявители. Проверка также ждёт всё транспортное подразделение с дальнейшими кадровыми перестановками.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве по поручению Александра Бастрыкина проверят деятельность частной школы «Ланцман скул», которая собрала с людей большие деньги и закрылась.