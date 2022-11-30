Расписание поездов на участке D1 в Москве изменится с 3 по 4 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве изменится расписание поездов, следующих по участку D1 от Савёловского до Белорусского вокзала, а также на Савёловском и Белорусском направлениях. Ограничения продлятся с 17:00 3 декабря до 10:00 4 декабря. Об этом сообщает Телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

На центральном участке D1 ряд поездов полностью отменят, остальные будут следовать по маршруту с интервалами до одного часа.

Поезда Савёловского направления также будут ходить реже, с интервалами до 50 минут. При этом на участке от Савёловского вокзала до Лобни на некоторых станциях поезда останавливаться не будут. Некоторые поезда будут следовать от/до Бескудниково и от/до Лобни.

На Белорусском направлении ситуация значительно проще - с 21:00 3 декабря будут увеличены интервалы движения поездов до 20 минут. Также некоторые поезда «Аэроэкспресс», следующие до аэропорта Шереметьево, будут отменены.

Причиной ограничений стало строительство ТПУ «Лианозово». Для проведения работ специально выбрали выходные дни, чтобы пассажиров было меньше.

Ранее KP.RU сообщал о предыдущих ограничениях в движении поездов из-за строительства ТПУ «Лианозово».