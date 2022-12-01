Ефимов: Регистрация на обучающий курс по аддитивным технологиям открылась для столичных инженеров

аместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Московские инженеры могут пройти подготовку в сфере аддитивных технологий. Такую программу разработала «Московская техническая школа» вместе со специалистами МГТУ имени Н. Э. Баумана. Регистрация на неё уже началась. На сайте проекта городские компании могут подать заявку на обучение своих специалистов. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, учебный план соответствует заявкам промышленных предприятий на подготовку высококвалифицированных кадров.

«Обучение в рамках курса будет проходить по направлениям “Контроль качества аддитивного производства в машиностроении”, “Лазерные аддитивные технологии” и “Литьевые аддитивные технологии”, - отметил заммэра. - После завершения подготовки инженерам вручат удостоверение о повышении квалификации».

В планах «Московской технической школы» - запуск восьми направлений для обучения. Сюда входят «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

Для участия в проекте компания может заполнить заявку на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы.

КОНКРЕТНО

Во время обучения по направлениям:

- «Контроль качества аддитивного производства в машиностроении» - слушатели освоят типовые методы контроля качества изделий, включая акустические, радиационные, магнитные и другие, а также разработку техзаданий на проектирование инструментов и оборудования для изготовления 3D-модели. Срок обучения - 150 академических часов. Количество участников в одной группе - 8 человек;

- «Лазерные аддитивные технологии» - педагоги расскажут о современных технологиях и тенденциях в 3D-печати, научат подбирать режимы работы лазерных приборов под необходимые задачи. Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, навыки можно будет отработать с помощью комплексов коаксиального лазерного плавления (КЛП-400) и селективного лазерного плавления (СЛП-250). Срок обучения - 120 академических часов. В группе - 20 человек;

- «Литьевые аддитивные технологии» - желающих научат разработке и изготовлению изделий любой сложности, в том числе деталей при помощи системы автоматизированного проектирования. Срок обучения - 134 академических часа. В группе - от 8 до 12 человек.