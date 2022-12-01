Три человека пострадали в ДТП с маршрутным такси на Варшавском шоссе в Москве

Автомобили столкнулись на Варшавском шоссе в районе дома 170 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юго-западе столицы произошла авария с участием маршрутки. По предварительной информации, травмы получили три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве 1 декабря.

По данным источника, два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в районе дома 170. Одним из участников аварии стало маршрутное такси. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, пострадали три человека», — уточнил собеседник агентства.

Ранее KP.RU сообщал, что ДТП с участием коммерческого автобуса произошло на Госпитальной набережной в Москве. Автомобили столкнулись в 18:36 25 ноября. Никто из пассажиров не пострадал. Инспекторы выяснили, что виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, он не уступил дорогу автобусу. Движение на участке было затруднено, были заняты две полосы.