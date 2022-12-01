Около 50% лучевых исследований в поликлиниках Москвы обрабатывают нейросети

Умные алгоритмы снижают нагрузку на врачей и ускорят процесс постановки диагноза Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве более двух лет нейросети помогают столичным врача-рентгенологам. Сегодня уже 50% лучевых исследования анализируют с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщили на сайте столичной мэрии.

Умные алгоритмы доступны рентгенологам 150 медицинских учреждений, в том числе и детских. Такие технологии снижают нагрузку на специалистов и ускорят процесс постановки диагноза.

В столице работает более 40 сервисов искусственного интеллекта сразу по 17 различным направлениям. Так, нейросети обрабатывают данные флюорографии, маммографии, рентгенографии, магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии. ИИ находит признаки рака легкого, коронавируса, ишемии, инсульта, рака молочной железы, аневризмы аорты грыжи и иных заболеваний.

В столице нейросети появились в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину.

Ранее KP.RU сообщал, что более 7,5 млн диагнозов поставили столичные врачи с помощью искусственного интеллекта. Время назначения на диагностику сократилось в десять раз.