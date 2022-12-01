Аэроэкспрессы в Шереметьево будут ходить реже 3 и 4 декабря 2022 года

Часть рейсов отменят в выходные 3 и 4 декабря Фото: Алиса ТИТКО

3 и 4 декабря количество аэроэкспрессов, которые следуют до аэропорта Шереметьево в Москве и из него, уменьшится из-за необходимости провести на путях запланированные работы. Об этом предупреждают в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

- 3 декабря с 13:15 не будет части рейсов в аэропорт. Кроме того из аэропорта отменен поезд отправлением в 10:11 и часть рейсов в течение дня, начиная с 15:31, — говорится в сообщении.

Изменения затронут и воскресенье. В первой половине дня 4 декабря также не будет части рейсов как до, так и из аэропорта.

Пассажирам, которые не найдут в эти дни нужный рейс в обновленном расписании, советуют воспользоваться экспресс-автобусами «Аэроэкспресс». Они отправляются от метро «Ховрино». Уточнить расписание на конкретную дату можно на официальном сайте «Аэроэкспресса».

Ранее KP.RU сообщил, что участок оранжевой ветки от «Октябрьской» до «Новых Черемушек» закроют с 3 по 7 октября в Москве. На этот период названные станции будут работать как конечные, а между ними поезда ходить не будут.