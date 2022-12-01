Движение на Северо-Восточной хорде затруднено из-за аварии с иномаркой

Водитель не справился с управлением и наехал на препятствие, информация о пострадавших уточняется Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Северо-восточной хорде в районе Верхнелихоборской улицы, 3с5 произошла авария. При движении в сторону области водитель иномарки не справился с управлением и влетел в препятствие, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. На предоставленном Дептрансом снимке можно было увидеть сильно поврежденный от удара капот легковой машины марки KIA.

Движение в сторону области осуществляется по двум полосам из трех.

Как сообщал KP.RU, три человека пострадали в ДТП с маршрутным такси на юго-западе столицы. Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 170. Столкнулись два автомобиля, среди них - маршрутка. Кроме того, ранее на Госпитальной набережной случилось ДТП с коммерческим автобусом и легковушкой, никто из пассажиров не пострадал.