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НовостиОбщество1 декабря 2022 8:11

Синоптик Евгений Тишковец сообщил о приходе весны в Москву раньше срока

Январь и февраль будет теплее климатической нормы
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, а значит весна придет раньше в столицу раньше положенного срока

Тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, а значит весна придет раньше в столицу раньше положенного срока

Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна может прийти в Москву раньше положенных природой сроков, заявил ведущий специалист цента погода «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале «Часовой погоды».

По словам синоптика, во второй половине зимы ожидается довольно мягкая и неустойчивая погода с морозами и частыми оттепелями. В январе среднесуточная температура будет на три градуса теплее климатической нормы, а в феврале – на 4 градуса выше привычных показателей метеостатистики. Высота сугробов, скорее всего, не достигнет 30-35 см.

«По всей видимости, тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, а значит, весна придет раньше намеченных природой сроков», — уточнил метеоролог.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице в первый день зимы прогнозируется бесснежная погода, местами возможна гололедица. Днем столбики термометров покажут около -8…-6 градусов, а ночью – от -10 до -12 градусов. Атмосферное давление продолжит расти и составит 768 мм ртутного столба.