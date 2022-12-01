Неизвестные напали на иностранца у ТЦ «Киргизия» в Москве и украли сумку с 3 млн рублей

Уголовное дело пока не возбуждено, идет проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неизвестные напали на иностранца на востоке Москвы. 30 ноября у торгового центра «Киргизия» ему в лицо распылили газ из баллончика и отобрали сумку с 3 миллионами рублей, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что жертвой ограбления стал мигрант. На текущий момент уголовное дело еще не возбуждено, идет процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщил о похожем случае, который произошел на Литовском бульваре на юго-западе Москвы за несколько дней до нынешнего ограбления. Те преступники угрожали обладателю сумки с крупной суммой предметом, похожим на пистолет, и тот был вынужден отдать нападавшим накопления.

Также в ноябре 2022 года был совершен крупный налет на прибывших из Киргизии граждан. В аэропорту Домодедово их атаковала группа с оружием. Добычей налетчиков стали 4 млн долларов.