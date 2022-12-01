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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:01

Инспектора по маломерным судам МЧС Москвы Сергея Зотова задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудник ведомства подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сергея Зотова задержали по подозрению в получении взятки

Сергея Зотова задержали по подозрению в получении взятки

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Главного государственного инспектора по маломерным судам Главного управления МЧС по Москве Сергея Зотова задержали по подозрению коррупции. По предварительным данным, сотрудник ведомства получил взятку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах 1 декабря.

«Сергей Зотов задержан накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")», — уточнил собеседник издания.

Ранее KP.RU сообщал, что заместителю главы УВМ ГУ МВД по Москве Вячеславу Фомину предъявили обвинение в организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). Фигурантами уголовного дела также стали экс-замначальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрий Тахтаулов и два предпринимателя – Виталий Абрамов и Андрей Школьников. Установлено, что сотрудники ведомств, пользуясь своим служебным положением, незаконно оформляли приглашения на въезд иностранцев в РФ.