Клиентка элитного салона красоты в Москве получила инфицированные ожоги лица из-за лазера

Клиентке салона красоты понадобилась помощь врачей Фото: Иван МАКЕЕВ

Клиентка элитного салона красоты в центре Москвы во время процедуры с использованием лазера получила ожоги лица. В течение пары дней в поврежденных тканях началось воспаление, и пострадавшая обратилась в больницу. Там ей и поставили диагноз - инфицированные ожоги лица первой и второй степени, сообщает РЕН ТВ.

Какую именно процедуру делали 38-летней клиентке, во время которой она получила травму - неизвестно. Однако источник сообщает, что на сайте заведения указан широкий ассортимент услуг с использованием лазера - от эпиляции до удаления сосудистых звездочек.

Услуга, которая, предположительно, вызвала ожоги, была оказана 27 ноября. Уголовное дело пока не возбуждено, полиция проводит доследственную проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

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