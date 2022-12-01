В Нижегородском районе Москвы демонтировали незаконные пристройки

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Незаконные объекты были выявлены Госинспекцией по недвижимости в ходе обследования территории Юго-Восточного административного округа Москвы. К нежилому зданию были возведены три нелегальные пристройки. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Нежилое административное здание расположено на юго-востоке Москвы по адресу: ул. 1-я Фрезерная, вл. 2/1, стр. 6.

«К зданию были возведены три пристройки общей площадью 42 квадратных метра. Они находились на земельном участке, не обремененном земельно-правовыми отношениями и не предусматривающем размещение каких-либо объектов. Разрешение на строительство пристроек не оформлялось, они не были учтены в технической документации и не оформлены в собственность. Данные признаки указывали на земельно-имущественное нарушение», – рассказал Иван Бобров.

В настоящее время незаконные объекты демонтированы, административное здание приведено в первоначальный вид.