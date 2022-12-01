Женщина украла телефон стоимостью 100 тысяч рублей у 18-летней москвички на остановке

Камеры видеонаблюдения помогли вычислить карманницу, укравшую телефон у пассажирки трамвая в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве полиция задержала женщину, которая вытащила из кармана пальто девушки дорогостоящий телефон. Вычислить воровку удалось благодаря камерам видеонаблюдения, передает «МВД Медиа».

18-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением о пропаже мобильного телефона. Девушка предположила, что его похитили, когда она ждала транспорт на остановке. Ущерб оценили в 100 тысяч рублей.

Правоохранители посмотрели камеры наблюдения, установленные в метро. Оказалось, что момент кражи попал на видео. Благодаря этому удалось оперативно установить личность подозреваемой. Ею оказалась 30-летняя жительница Подмосковья. Женщину задержали.

Как выяснилось, карманница заметила, что девушка перед входом в трамвай положила гаджет в карман, и незаметно вынула его, после чего скрылась. Телефон женщина успела продать.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что в Москве приезжий украл телефон из кармана посетителя ночного клуба. Мужчину удалось задержать.