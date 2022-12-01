Технический пуск был проведен на северо-восточном участке Большой кольцевой линии московского метро

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена.

По самой большой кольцевой линии метро в мире ездят только самые современные российские поезда «Москва-2020». Причем, за последние 12 лет Московское метро получило около 4 тыс. новых вагонов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина состоялся технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии. С его запуском у почти 900 тыс. москвичей появятся новые маршруты для передвижения по городу – благодаря им жители смогут экономить в дороге до 40 минут в день», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, реализация БКЛ позволила создать 6 тыс. новых рабочих мест в столице.

Напомним, строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является одним из крупнейших в мире проектов в области метростроения (длина нынешнего «чемпиона» среди подземных колец – Второй кольцевой линии Пекинского метро - 57 км). Длина БКЛ составит 70 км с 31 станцией и 3 электродепо. Из 31 станции БКЛ работают уже 22 станции.

Для сравнения: протяженность существующей Кольцевой линии Московского метро – 19,4 км с 12 станциями, что более чем в 3,5 раза меньше БКЛ.

Полный запуск БКЛ улучшит транспортную доступность для 3,3 млн москвичей, проживающих в 34 районах. Для пассажиров появятся альтернативные маршруты и пересадки на все радиальные линии метро (кроме Бутовской), МЦК, МЦД и железнодорожный транспорт. Для горожан станут ближе более 770 мест притяжения – учебные и медицинские учреждения, парки, музеи и театры. После полного пуска БКЛ ее пассажиропоток ожидается на уровне 2,2 млн поездок (включая пересадки) в будний день. Сейчас число поездок составляет 570 тысяч в рабочий день — это примерно на уровне МЦК.

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить первый (станции внутри Кольца) и второй (собственно Кольцевая линия) пересадочные контуры Московского метро.