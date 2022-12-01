Участок для строительства магазина в Марушкине продадут на торгах

Общая площадь объекта в Новой Москве составит около 1100 квадратных метров Фото: Shutterstock

В деревне Марушкино в Новой Москве планируется построить магазин. Участок для строительства планируется реализовать на торгах, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок расположен на Октябрьской улице деревни Марушкино, недалеко от пересечения с Боровским шоссе. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этого объекта.

«Мы предлагаем будущему инвестору построить на этом участке магазин. Общая площадь объекта составит около 1100 квадратных метров — это будет небольшой двухэтажный магазин с гостевой парковкой», — отметила Юлиана Княжевская.

Площадь участка составит 0,21 га. Максимальная высота здания, которое можно на нем построить, составит 10 метров. Также будущий владелец участка должен будет организовать подъезд и парковку на восемь машино-мест. Подробный архитектурный проект будет разработан на более поздних стадиях реализации объекта.