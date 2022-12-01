Синоптик Терешонок предупредил москвичей о 10-градусных морозах в новогоднюю ночь

В новогодние сутки столбики термометров могут опуститься ниже -10 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в новогоднюю ночь ожидаются 10-градусные морозы, сообщает «Москва 24» со ссылкой на начальника отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николая Терешонка.

Метеоролог добавил, что за последние 30 лет зимой в столице количество дней с температурой ниже -10 градусов составляет около 30%. Последний раз такие показатели фиксировались под Новый год в 2015 году. По его словам, в этом году 31 декабря также стоит ждать крепких морозов.

Терешонок отметил, что в Москве высота сугробов на Новый год обычно достигает 17-18 сантиметров. Однако на это раз снега, возможно, будет намного меньше. Причиной этому может стать антициклональная погода.

«У нас последние несколько лет – это 2020, 2018 годы высота снежного покрова в новогоднюю ночь была небольшой. 31 декабря 2017 и 1 января 2018 года вообще не было снега или мало снега», — напомнил он.

Ранее KP.RU сообщал, что первый день зимы в столичном регионе начался с 20-градусного мороза. Самые низкие температуры зафиксировали на востоке Подмосковья: -20,1 в Черустях и -20,3 в Электростали. В столице подморозило до -13,3 градуса.