Мужчину раздавило насмерть воротами автомойки на Хорошевском шоссе в Москве

Мужчину раздавило насмерть воротами автомойки в Москве Фото: прокуратура Москвы

На Хорошевском шоссе 33-летнего мужчину придавило автоматическими воротами нежилого здания, в котором располагается автомойка. Случилось это, когда он проходил мимо входа. Потерпевший скончался на месте происшествия, рассказали в прокуратуре Москвы.

По факту трагедии правоохранительные органы начали проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Савеловская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту. На месте находится заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов, отметили в ведомстве.

Ранее KP.RU писал, что рабочий упал с высоты третьего этажа и разбился насмерть на стройке в Сколково. 31-летний уроженец Ингушетии погиб на месте. Трагедия произошла в ночь на первое декабря. Монтажник проводил работы на высоте третьего этажа здания будущего банка. Обстоятельства произошедшего выясняют.