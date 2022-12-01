Торговый центр «МЕГА Теплый стан» эвакуируют в Москве по неизвестным причинам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве эвакуируют торговый развлекательный центр «МЕГА Теплый стан», расположенный на 21-ом километре Калужского шоссе. Сообщения об этом появились в социальных сетях. Информацию подтвердили KP.RU в ГУ МЧС России по Москве.

Причины происходящего остаются неизвестны. Источник в МЧС столицы отметил, что вызов спасателей на данный адрес был совершен, звонившие заверили, что дело не в возгорании.

Информация о причинах эвакуации уточняется.

Очевидцы сообщают, что на выезде с парковки торгового центра из-за большого количества машин, пытающихся покинуть территорию, образовалась пробка.

Ранее KP.RU писал, что в Москве эвакуировали суд, в котором должны были арестовать женщину, сбившую насмерть маму с ребенком. Накануне заседания неизвестны отправили сообщение с информацией о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Около двух часов дня 29 ноября из суда вывели всех сотрудников и посетителей, а территорию оцепили.