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НовостиОбщество1 декабря 2022 14:16

Кремль на Новый год украсит 95-летняя ель высотой 27 метров из лесов Волоколамска

Дерево спилят 12 декабря, а через двое суток привезут в Кремль
Ирина РЕБРИКОВА
Главную елку страну по традиции поставят на Соборной площади Кремля

Главную елку страну по традиции поставят на Соборной площади Кремля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для новогодних торжеств в Московском Кремле выбрана 95-летняя ель высотой 27 метров, которая растет в лесах Волоколамска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления делами президента РФ. Ее привезут уже 14 декабря.

- Ель растет вблизи деревни Гряды в Волоколамском городском округе... Диаметр ствола - 56 см, размах веток - 10 метров. - приводит цитату источника агентство.

Поиски дерева для Кремлевской елки начались еще полгода назад. Тогда были отобраны аж 62 варианта. Наиболее подходящий выбирала специальная комиссия. К главным новогодним елкам России предъявляют особые требования: дерево должно быть выше 25 метров, но при этом не старше 120 лет. У него должна быть пирамидальная форма, равномерный цвет хвои, живые, зеленые ветви без повреждений. Кроме того другие деревья и растения не должны мешать подъезду к нему.

Отмечается, что нынешнее дерево обнаружили участники школьного лесничества. Заметив красивую ель, ее решили измерить, чтобы выяснить, подходит ли она под названные выше параметры. Из шишек выбранной ели школьники вырастят сеянцы, которые в будущем посадят на пришкольной территории.

Ранее KP.RU сообщил, что москвичи отказались от традиционного празднования Нового года в столице. В этом году встреча следующего года пройдет в измененном формате.