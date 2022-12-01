Правила парковки в центре Москвы нарушили свыше 600 тысяч раз с начала 2022 года

Не все столичные автовладельцы соблюдают правила парковки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Москвы с начала 2022 года сотрудники МАДИ зафиксировали больше 600 тысяч случаев парковки под запрещающими знаками, сообщает Дептранс столицы. В их числе и 30 тысяч машин, которые в результате оказались на спецстоянке. Водители ставили их в зоне действия знака «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».

- Неправильно припаркованные машины создают пробки на улицах, загораживают дорожные знаки и светофоры - это может привести к аварии, — говорится в сообщении.

В Дептрансе призвали оставлять автомобиль лишь там, где это не запрещено, а также сообщать о случаях парковки с нарушениями. Связаться с сотрудниками МАДИ можно по телефону 8(495)540-76-56.

Ранее KP.RU сообщил, что с 1 по 7 января 2023 года парковка будет бесплатной на территории всей Москвы. Это относится к парковкам без шлагбаумов.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказывает, что происходит с российским автопромом и рынком машин. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!