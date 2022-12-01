Актрисе Анастасии Дятловой, которая озвучивала «Фиксиков», угрожают убийством

Актрисе озвучки «Фиксиков» угрожает сталкер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве возбудили уголовное дело по факту угроз убийством актрисе, участвовавшей в озвучке мультсериала «Фиксики».19-летняя Анастасия Дятлова заявила в полицию из-за преследования сталкера, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В течение четырех месяцев неизвестный присылал во всех социальных сетях актрисе сообщения, в которых угрожал физической расправой и убийством. В правоохранительных органах рассказали, что возбуждено уголовное дело.

Сообщения с угрозами приходили в личные профили девушки с 22 мая по 29 сентября 2022. Неизвестный писал в Telegram, а также во все соцсети, где есть аккаунт Анастасии.

Справочно: Анастасия Дятлова озвучивала персонажа Катю в мультфильме «Фиксики против кработов», а также играла роли в сериалах «Фиксики. Новенькие», «Союз спасения. Время гнева» и «Медиатор».

Ранее KP.RU писал, что в Москве будут судить мужчину, который зарезал девушку. Ранее она писала заявление в полицию из-за преследований и угроз.