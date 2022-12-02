Сергунина пригласила москвичей на предновогоднюю акцию «День без турникетов»

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Познавательная акция «День без турникетов» состоится в Москве 8 - 10 декабря. Ее участники смогут бесплатно побывать в инновационных центрах, технопарках, мануфактурах и других городских предприятиях. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, накануне Нового года жителей и туристов примут 120 площадок. Среди них - телекоммуникационная компания, лаборатория робототехники, мастерская флористики и архитектурное бюро. Список экскурсий и регистрация - на сайте проекта.

«Декабрьская акция станет четвертой с начала года, в предыдущих трех поучаствовали 43 тысячи человек. Проект привлекает все новых партнеров — из 120 площадок, которые предлагается посетить на этот раз, 20 присоединилось впервые», — сообщила Наталья Сергунина.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

КОНКРЕТНО

Среди новых партнеров акции - холдинг «Вертолеты России», крупная отечественная компания по подбору персонала, архитектурное бюро и банк.

На экскурсии также можно сходить на другие площадки. Например, в компании-участники программы поддержки локальных брендов «Сделано в Москве». Гости швейной фабрики увидят весь цикл производства одежды — от создания лекал до упаковки готовых изделий. А тем, кто помладше, наверняка понравится на производстве игрушек и в лаборатории робототехники.

В экоцентре «Цветоводство» дети и взрослые узнают о жизни бабочек и муравьев не только по информации на стендах, но и с помощью VR-шлемов. Парк «Музеон» проведёт для участников акции квест. А на одном из ведущих промышленных предприятий России, представляющем транспортное машиностроение, гости осмотрят цеха и музей. Профориентационные активности ждут подростков в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, а также в детских технопарках РГСУ, МФЮА, «На Зорге» и «Калибр».