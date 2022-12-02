Вице-мэр Ефимов: онлайн-сервисом «Московский инвестор» воспользовались почти две тысячи раз

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Два года назад на Инвестиционном портале открыли онлайн-сервис «Московский инвестор». За время работы инструмента им воспользовались почти две тысячи раз. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Онлайн-сервис «Московский инвестор» позволяет решать вопросы по осуществлению инвестдеятельности в столице, а также направлять органам власти предложения по развитию инвестиционного потенциала и улучшению инвестклимата города. С начала работы представители бизнеса воспользовались инструментом почти две тысячи раз. Мы видим, что популярность сервиса растет: только в этом году к нему обратились более 740 раз, – рассказал Владимир Ефимов.

Онлайн-сервис дает возможность любому направить сообщение напрямую в профильный орган исполнительной власти столичного правительства. Прежду нужно зарегистрироваться на Инвестиционном портале investmoscow.ru. Либо авторизоваться там с помощью Mos ID или учетной записи Портала поставщиков.

Разработчикам удалось создать интуитивно понятный интерфейс. Интегрированный классификатор позволяет оперативно найти нужную тему обращения. Потенциальные вопросы от инвесторов сгруппированы в девять категорий: «Земля и недвижимость», «Торги», «Поддержка промышленности», «Налогообложение» и другие. Наибольшей популярностью пользуются «Торги»: через этот раздел за два года поступило 1152 сообщения.

Часть полей онлайн-формы заполняется автоматически: информация подгружается из данных, которые пользователь указал в личном кабинете. Так предприниматели могут экономить время.

Сообщения инвесторов поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти. Ответы приходят на адрес электронной почты отправителя и в личный кабинет на сайте. Для этого у ведомств есть 10 рабочих дней, но в исключительных случаях обращение рассматривают до 30 календарных дней со дня его регистрации.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский поделился, что на практике обратную связь бизнес получает в среднем за четыре рабочих дня.

Если заявитель сочтет, что его вопрос не был решен, можно отправить сообщение на повторное рассмотрение. Вопрос будет разбирать в Штабе по защите бизнеса.