Овчинский: Столичный производитель оформил регистрацию ветеринарного препарата для общей анестезии

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Промышленные предприятия столицы постоянно расширяют выпуск товаров для животных, в том числе в области фармацевтики. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм») получил регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат, используемый при неингаляционной общей анестезии для кошек и собак.

«Лекарство стало вторым ветеринарным препаратом в ассортименте предприятия, - отметил глава ведомства. - В регионах уже собирают заявки от ветеринарных стационаров на покупку этого препарата».

Все обращения представят в Минпромторг России. Это позволит учесть запросы клиник для животных во время рассылки им препарата. Он рассчитан только для применения ветеринарами в стационарах. Средство с международным непатентованным наименованием (МНН) кетамин выпускается во флаконах в виде раствора для уколов. Ранее завод пополнил отечественный рынок ещё одним ветеринарным препаратом с МНН «Трамадол». Его используют для обезболивания.

Подтверждением высоких стандартов качества создаваемой предприятием продукции стало полученное им в ноябре этого года заключение о соответствии производителя лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям GMP Евразийского экономического союза. На своём сайте завод открыл специальный раздел для ветеринаров. Сюда они могут обращаться за консультациями к экспертам «Эндофарма» по теме оборота производимых препаратов.