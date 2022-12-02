Четыре освобожденные от самостроя территории задействуют под масштабные инвестиционные проекты

На северо-востоке Москвы в районе Cеверный появится фармацевтический технопарк Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Госинспекция по недвижимости продолжает системную работу по обследованию территории Москвы для профилактики и пресечения земельно-имущественных нарушений. Контрольное ведомство выявляет и освобождает от самостроя земли, которые в дальнейшем используют для размещения новых производств. О результатах работы сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

«С начала 2022 года мы проработали 66 земельных участков и ликвидировали на них самострои. На заседаниях Градостроительно-земельной комиссии были одобрены 18 площадок, которые задействуют для развития различных производств. По четырем участкам общей площадью более 185 тысяч квадратных метров уже определена концепция дальнейшего использования – на них будут реализованы масштабные инвестиционные проекты», – пояснил Иван Бобров.

На северо-востоке Москвы в районе Cеверный появится фармацевтический технопарк. Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, технопарк будет включать в себя единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также подразделения, отвечающие за изучение перспектив производства новых инновационных лекарственных препаратов, разработку и трансфер технологий. На предприятие смогут трудоустроиться тысяча человек.

В Капотне построят современный комплекс по изготовлению товарного и архитектурного бетона, еще два масштабных инвестиционных проекта (МаИП) появятся на севере столицы.

Развитие МаИП направлено на улучшение городской инфраструктуры, развитие производства и создание новых рабочих мест. Земля для реализации МаИП предоставляется инвестору под строительство на льготных условиях без торгов. В свою очередь город получает важные производственные мощности и объекты инфраструктуры для развития столицы в пищевой, фармацевтической отраслях, в области электроники, машиностроения и других сферах.