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НовостиОбщество2 декабря 2022 5:38

Чаем и шоколадом будут угощать пассажиров на закрытом участке Калужско-Рижской линии с 3 по 7 декабря

Угощения можно получить в шатрах на конечных станциях маршрутов КМ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Поезда не будут ходить с 3 по 7 декабря от станции метро «Октябрьская» до «Новых Черемушек»

Поезда не будут ходить с 3 по 7 декабря от станции метро «Октябрьская» до «Новых Черемушек»

Фото: Департамент транспорта Москвы

Пассажирам столичного метро с 3 по 7 декабря, то есть на время закрытия участка Калужско-Рижской линии между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки», будут раздавать чай, печенье и шоколад, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Горожане смогут получить сладости и горячий напиток в шатрах на конечных станциях компенсационных маршрутов. «Мы всегда стараемся поддерживать наших пассажиров, особенно в зимний период», — подчеркнули в Департаменте транспорта.

В период закрытия станций оранжевой ветки на участке будут дежурить больше 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Жителей просят заранее планировать поездки и не забывать, что дорога может занять больше времени.

Ранее KP.RU сообщал, что поезда не будут ходить с 3 по 7 декабря от станции метро «Октябрьская» до «Новых Черемушек». Их закрытие необходимо для строительства будущей Троицкой линии метро. Пассажиры могут пользоваться компенсационными автобусами, трамваями, БКЛ, МЦК и другими маршрутами наземного транспорта.