Женщина погибла во время пожара в квартире жилого дома на ул. Генерала Белова в Москве

Площадь возгорания составила 6 кв. метров Фото: прокуратура Москвы

В Москве женщина погибла во время возгорания обшивки стен с собственной квартире на 14 этаже. ЧП произошло в жилой многоэтажке на улице Генерала Белова, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры 2 декабря.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила шесть квадратных метров. Стены квартиры обуглились. В момент происшествия в помещении находилась собственница жилья. Женщина скончалась, ей было 33 года.

Сотрудники Нагатинской межрайонной прокуратуры установят все обстоятельства случившегося, проведут проверку и примут по ее итогам процессуальное решение.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчину раздавило насмерть воротами автомойки в Москве. Трагедия произошла на Хорошевском шоссе 1 декабря. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия. По факту смерти мужчины столичные правоохранители организовали проверку. Детали ЧП выясняются.