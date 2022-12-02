В детском магазине на Лубянке покажут иммерсивное шоу «Щелкунчик» Фото: официальный сайт мэра Москвы

В Центральном детском магазине на Лубянке покажут иммерсивное шоу «Щелкунчик». Премьера состоится 3 декабря. Играть в шоу будут 20 профессиональных артистов Детского музыкального театра юного актера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Представление будет проходить в главном атриуме у 12-метровой елки по выходным дням до 25 декабря. Начало в 17:05, 17:40 и 18:30.

Всего с 3 декабря по 7 января в ЦДМ на Лубянке запланировали более 100 детских мероприятий. Среди них снежное шоу, выставка шоколадных фигур, творческие мастер-классы, квесты и тематические фотозоны. Участие во всей новогодней программе бесплатное, вход свободный.

ЦДМ на Лубянке будет работать по следующему графику: с 16 по 30 декабря с 10:00 до 23:00; 31 декабря с 10:00 до 18:00; 1 января с 12:00 до 22:00, со 2 января в обычном режиме — с 10:00 до 22:00.

Ранее KP.RU писал, что после старта продаж билетов на балет «Щелкунчик», который покажут в предновогодние дни, у касс Большого театра в Москве собрались гигантские очереди.