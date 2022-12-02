Пришвартованное судно загорелось в акватории Москвы-реки на юге города

Сообщение о возгорании на улице Борисовские пруды, 10 поступило в 10:10 Фото: Департамент транспорта Москвы

Пришвартованное на Москве-реке судно загорелось на юге столицы. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, сообщили KP.RU в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве 2 декабря.

Сообщение о возгорании на улице Борисовские пруды, 10 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в 10:10. На место происшествия отправили пожарные расчеты. Из горящего судна спасли одного человека.

Открытое горение удалось ликвидировать через полчаса – в 10:48. В столичном Дептрансе опубликовали видео с места ЧП в акватории Москвы-реки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что женщина погибла во время пожара в квартире жилого дома на улице Генерала Белова в Москве. В доме загорелась обшивка стен, помещения обуглились. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Погибшей было 33 года. Сотрудники Нагатинской межрайонной прокуратуры установят все обстоятельства случившегося.