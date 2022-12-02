Мужчина избил до смерти своего знакомого в Москве и сам сдался полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве молодой человек во время конфликта жестоко избил знакомого мужчину, от чего тот скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрываться не стал и сам пришел в правоохранительные органы с чистосердечным. Об этом рассказали в следственном комитете России по столице.

Произошел инцидент днем первого декабря 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице 800-летия Москвы. Между молодым человеком и мужчиной произошла ссора, завершившаяся смертью последнего.

Убийца самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. На допросе он полностью признал вину, и сообщил, что ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело о намеренном нанесении тяжкого вреда, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности. В ближайшее время фигуранта хотят отправить под стражу. Сейчас его проверяют на причастность к совершению других преступлений.

Ранее KP.RU писал, что мужчина зарезал посетителя кафе на Краснопрудной улице в центре Москвы, после чего сбежал. Злоумышленника ищут.