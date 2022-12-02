Прокуратура начала проверку после возгорания пришвартованного судна в акватории Москвы-реки Фото: ГУ МЧС России по Москве

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку в связи с возгоранием маломерного судна на Москва-реке. Как рассказали в ведомстве, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также были ли соблюдены требования законодательства о безопасности плавания и норм пожарной безопасности.

Напомним, как писал ранее KP.RU, возгорание произошло на пришвартованном на судне в районе улицы Борисовские пруды города Москвы. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 10:10, а спустя полчаса, в 10:48 его уже потушили. Сообщалось, что на горящем судне находился человек, которого удалось спасти.

Очевидцы поделились видео с места происшествия. На нем засняты кадры тушения.

На место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко, сообщили в правоохранительном ведомстве.