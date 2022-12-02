Больше тысячи новых случаев коронавируса за сутки фиксируется в Москве третий день подряд

Москвичи продолжают заражаться коронавирусом, но и количество выздоровевших велико - за сутки таковыми признали 1232 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве за сутки выявили 1190 новых случаев заражения коронавирусом. Как следует из данных статистики на сайте стопкоронавирус.рф, уже третий день суточный прирост заболевших ковидом в столице составляет более тысячи человек.

Госпитализированы 194 пациента, это на несколько человек меньше, чем в предыдущие дни. От последствий болезни скончались 14 человек. Однако велико и число выздоровевших - за сутки поправились 1232 ранее болевших Covid-19 человека.

Общее число заболевших коронавирусом в Москве с начала пандемии составило 3 259 393 человека. Выздоровели 3 066 491 человек, скончались 47 016 пациентов.

На 2 декабря 2022 года Москва сильно опережает по количеству заболевших за сутки другие регионы России. Второе место занимает Санкт-Петербург, там зафиксирован прирост в 730 пациентов. Третье место - у Свердловской области, там за сутки выявили 307 случаев ковида.

Ранее KP.RU сообщил, что в Москве появились слухи о нехватке ПЦР-тестов для больных коронавирусом. В столичном Депздраве прокомментировали эту информацию.