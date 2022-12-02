В Москве таксист невольно стал участником аферы лжеполицейского, который обманул пенсионерку на 200 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант находится под подпиской о невыезде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве. 23-летний приезжий из Рязанской области выманил у 83-летней пенсионерки 200 тысяч рублей, используя схему «Ваш родственник попал в беду», сообщили на сайте «МВД Медиа»

Пожилой москвичке на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и представился якобы полицейским. Он сообщил, что ее внучка попала в ДТП и предложил заплатить крупную сумму, чтобы избежать уголовной ответственности. Потерпевшая поверила аферисту, собрала 200 тысяч рублей, а затем передала деньги водителю такси. Позднее пенсионерка поняла, что ее обманули.

Как выяснилось, водитель такси даже не подозревал, что он стал невольным участником преступления. Оперативники установили личность мужчины, который забрал у него деньги потерпевшей. На момент задержания аферист уже потратил всю сумму.

Возбуждено уголовное дело о мошенничество. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Правоохранители проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее KP.RU сообщал, что пенсионер из Москвы перевел найденной в интернете лжеюристке 300 тысяч рублей.