Почти 200 пар поженятся в январские праздники в Москве

Около 20% пар выбирают для свадьбы зимнее время года Фото: pixabay.com

В Москве около 200 пар подали заявления на регистрацию брака в январские праздники. Торжественные церемонии пройдут с 4 по 7 января 2023 года, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

В новогодние выходных для влюбленных будут открыты дворцы бракосочетания №1, 4, 5 и Кутузовский отдел ЗАГС. Зимой самой востребованной датой для свадьбы является Рождество, в этот день молодожёны смогут расписаться во Дворце бракосочетания №1 и Кутузовском отделе ЗАГС.

«С 2020 года самой популярной датой в январские праздники стало 7 января, тогда в Рождество поженились около 60 пар, в 2021 году свадьбу сыграли более 50 пар, около 40 пар выбрали для бракосочетания 7 января 2022 года», — отметили в пресс-службе.

В столице порядка 20% пар в последние пять лет выбирают зимнее время для заключения брака. Например, в прошлом году, с 5 по 9 января поженились 170 пар.

Ранее KP.RU сообщал, что москвички в 2022 году чаще всего рожали первого ребенка в 27 лет. Самыми популярными именами для новорожденных стали Александр и Софья (София).