Москвичам вернут деньги за билеты на колесо обозрения на ВДНХ в случае его остановки из-за морозов

Посетителям предложат оформить возврат денег за купленные билеты либо перенести даты посещения Фото: Алиса ТИТКО

Посетители, которые не смогут попасть на колесо обозрения «Солнце Москвы» на время приостановки его работы из-за морозов, смогут вернуть деньги за купленные билеты или перенести дату посещение аттракциона, сообщает агентство «Москва».

В ближайшие дни в столице ожидаются сильные морозы. Однако кататься на колесе обозрения можно лишь до минус 10 градусов, при более низких температурах аттракцион работать не будет.

«В случае понижения температуры мы временно приостановим работу и обзвоним всех гостей, которые приобрели билет. Предложим прийти в удобное время до конца года или осуществить возврат», — уточнили в пресс-службе оператора.

Ранее KP.RU сообщал, что 1 декабря колесо обозрения на ВДНХ закрыли из-за крепкого «русского» мороза. В первый день зимы воздух в столице остыл до -11 градусов, а на высоте 140 метров температура была ниже еще на 2-5 градусов. Работа аттракциона возобновится, когда в городе немного потеплеет.