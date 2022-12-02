Брак 8000-ой пары зарегистрировали во Дворце бракосочетания №1 в Москве

В Москве во Дворце бракосочетания №1 зарегистрировали брак 8000-ой пары Фото: pixabay.com

В Москве во Дворце бракосочетания №1 в пятницу, 2 декабря, зарегистрировали брак 8000-ой пары, сообщили в телеграм-канале столичного управления ЗАГС.

Юбилейный союз заключили Андрей и Юлия. Молодые люди работали одной компании, но в разных городах, она – в Барнауле, а он – в Пензе. Однажды они случайно встретились в головном офисе в Москве, познакомились и больше не смогли жить друг без друга.

В украшенном к Новому году зале влюбленным подарили «Набор молодоженов». В него входит скретч-карта мира, свечи для романтичных вечеров, а также фотоальбом, в котором пара сможет хранить воспоминания о первом дне супружеской жизни.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве почти 200 пар поженятся в январские праздники. Торжественные церемонии пройдут с 4 по 7 января во дворцах бракосочетания №1, 4, 5 и Кутузовском отделе ЗАГС.