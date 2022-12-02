Эксперт: Офсетные контракты помогут полноценно обеспечить медикаментами и оборудованием учреждения здравоохранения

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на заключение госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетного) на поставку расходных материалов для городской службы крови. Согласно договору на одной из площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» инвестор разместит производство 14 видов расходных медицинских материалов для городской службы крови. Среди них - колокола для получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы. В проект будет вложено не менее 500 миллионов рублей. При этом столичные власти обязуются закупать продукцию в течение восьми лет. Как сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Москва продолжает расширять сферы применения офсетных контрактов. В медицинской сфере уже объявлено несколько таких конкурсов. К примеру, в планах города - закупка медицинской мебели, лекарств, расходных материалов для службы крови и других товаров.

«Производство медицинских инструментов и оборудования в январе-августе 2022 года выросло на 52 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил заммэра. - Наращивать объемы выпускаемой продукции помогают различные меры поддержки, в том числе офсетные контракты».

Эксперты отмечают важность для города и бизнеса использование механизма офсетных договоров.

«Это очень удобный способ для поставщика и государства заключать контракты без конкурса с поставщиками, которые внесены региональный реестр единственных поставщиков, - говорит Дарья Вахмянина, основатель ГК «Лидеры Тендеров», член отделения московской «Деловой России». - Город экономит бюджетные средства и расходы на организацию и реализацию закупочной деятельности по отдельному направлению. Поставщик получает долгосрочный контракт. Импортозамещение в медицинской отрасли необходимая и вынужденная мера».

Как считает Владимир Платонов, президент МТПП, Москва заинтересована в создании современных импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью и активно создает для этого условия.

«Исключение посредников при закупке лекарственных препаратов и медицинских изделий - задача для города приоритетная, - считает Платонов. - Ведь долгосрочный заказ локализованной продукции позволит существенно снизить цену закупаемых лекарств и получить гарантированный объем препаратов надлежащего качества от надежного поставщика».